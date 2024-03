Šesťdesiat rokov sa pozerá na medailu. Na to sa nedá zabudnúť, spomína Masný

Na pódium ste prišli v spoločnosti Ivana Hrdličku a Ľubomíra Moravčíka. Ako ste prežívali váš vstup do Siene slávy?

Hovoríte nejaký Masný. Na olympijských hrách 1964 v Japonsku ste získali striebro, dnes by sa to rovnalo futbalovému zázraku.

Pamätám si, akoby to bolo včera. Bol som jediný hráč, ktorý nastúpil do všetkých stretnutí. Kapitán bol Anton Urban a spomeniem ďalšie mená ako Anton Švajlen, Štefan Matlák, Jan Brumovský, Ľudovít Cvetler či Ján Geleta. Boli sme skvelá partia, kamaráti. Úspech bol zaručený.

Od turnaja v Tokiu uplynie šesťdesiat rokov. Máte stále striebornú medailu?

Samozrejme. Mám ju uloženú na peknom, čestnom mieste. Vždy, keď do tej izby prídem, pozriem si ju. Robím to tak, ako hovoríte, šesťdesiat rokov. Pripomína mi krásne životné obdobie. Keby sa to dalo vrátiť. Čas veľmi rýchlo beží…