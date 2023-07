Milánčania neskrývajú sklamanie. Ich útočník dáva prednosť konkurenčnému tímu

MILÁNO. Futbalový klub Inter Miláno je sklamaný zo správania sa Romelua Lukakua a jeho zástupcov, ktorí odmietajú rokovať o novej zmluve.

Finalista uplynulého ročníka Ligy majstrov by belgického útočníka rád získal z FC Chelsea na trvalý prestup, no do svojich radov sa ho snaží získať aj Juventus Turín.

Lukaku v uplynulej sezóne u "modro-čiernych" hosťoval a v 25 zápasoch si pripísal 10 gólov.