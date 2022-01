Tuchel reagoval na nespokojnosť Lukakua. Vynechal ho z kádra

Tréner Thomas Tuchel ho nezaradil do kádra na nedeľný dôležitý duel 21. kola na Stamford bridge proti Liverpool FC.

LONDÝN. Belgický futbalista Romelu Lukaku pyká za vyjadrenie nespokojnosti so svojím hracím časom v londýnskej Chelsea, za ktorú v tejto sezóne nastúpil od začiatku iba v ôsmich ligových zápasoch.

Ako profesionál sa s tým chce pobiť, no naznačil aj záujem vrátiť sa do Interu Miláno. Tuchel na slová zverenca reagoval prekvapene a nespokojne a nezaradil ho do nominácie na nedeľný duel.