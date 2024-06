Brankár začaroval bránu. Jeho tím vyhral treťoligové derby aj bez trénera

"Neviem, či to obrana dnes robila naschvál, že ich nechala," vravel so smiechom Nico Páriš. "Tak som si zachytal, v dobrom zápase a v dobrej atmosfére. Ale už sme radi, že je koniec sezóny a môžeme si trochu oddýchnuť," doplnil.

"Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov. Prvý polčas bol vyrovnanejší, opatrnejší a vyšli nám dve situácie, z ktorých sme dali gól. Po prestávke sme sa sústredili na to, aby sme udržali výsledok a potešili našich fanúšikov, ktorí prišli v hojnom počte," uviedol pre Sportnet brankár Fiľakova.

"Bolo to nečakané, stalo sa to začiatkom týždňa. Dva dni boli kadejaké, no potom sme si povedali, že pre niektorých to bude možno posledný zápas v drese Fiľakova, chceme sa rozlúčiť s víťazstvom a nespraviť si hanbu pre klub ani pre seba," zdôraznil fiľakovský brankár.

Fanúšikovia hostí počas zápasu viackrát skandovali meno maďarského kouča.