Mali sme najťažšiu skupinu, zhodli sa Kane i Southgate. Talianom hrozí baráž

V repríze finále predvlaňajších ME viedli hostia od 15. minúty po zásahu Gianlucu Scamaccu, no ešte do prestávky z penalty vyrovnal kapitán Harry Kane.

Anglicko zvádlo ťažkú skupinu

Angličania majú v tabuľke 16 bodov. V trojbodových rozostupoch nasledujú Ukrajinci (13) a Taliani (10), pričom práve vzájomný zápas týchto dvoch tímov v záverečnom kole kvalifikácie určí druhého priameho postupujúceho z C-skupiny.

„Nikdy to nie je také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Mali sme naozaj ťažkú skupinu. Chlapci si zaslúžia pochvalu za výsledky, ktoré sme dosiahli. Prehrávali sme 0:1, ale zostali sme pokojní a vyrovnaní. Vedeli sme, že máme na to, aby sme duel proti Talianom vyhrali a nakoniec sa nám to podarilo,“ povedal Kane z nemeckého Bayernu Mníchov.