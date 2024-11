Bol to šok, vravel svedok. Autobus Realu Madrid mal nehodu, nikto sa vážne nezranil

"Bol to šok, trochu surreálne," pre agentúru PA povedal futbalový tréner z Birminghamu Suraj Shehmar, ktorý išiel okolo havárie spolu s kolegom Darylom McKnightom.

"Keď som sa blížil, hovoril som si: to nemôže byť autobus Realu, to nemôže byť autobus Realu. Snažil som sa pozrieť dovnútra, či sú tam nejakí hráči.

Predok bol dosť rozbitý. Bolo to celkom zlé, hlavne po stredajšej noci. Ale dúfam, že sú v poriadku," pokračoval.

Shehmarovo video sa rýchlo šírilo sociálnymi sieťami a je na ňom vidieť, že autobus nabúral do zadnej časti kamióna, no polícia potvrdila, že do havárie bolo zapletené aj osobné auto.

"Našťastie, nikto sa vážne nezranil," uviedla polícia.