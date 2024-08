Mbappé zažije ostrý debut. Real chce proti Atalante získať šiesty Superpohár UEFA

Mbappe, ktorý prišiel do Realu v lete z Paríža St. Germain, by mal vytvoriť útočný trojzáprah s Brazílčanmi Viniciusom Juniorom a Rodrygom.

Súťažnú premiéru v drese víťaza Ligy majstrov by na Národnom štadióne vo Varšave mal absolvovať Kylian Mbappe. Atalante, úradujúcemu šampiónovi Európskej ligy, bude pre vážne zranenie kolena chýbať Gianluca Scamacca.

Aj vo finále proti Bayeru Leverkusen si počínala suverénne a nedovolila nemeckému šampiónovi rozvinúť jeho hru. Atalanta je v útoku veľmi nebezpečná, má svoj osobitý štýl a dokáže dostať súperov do úzkych."

Tréner Atalanty Gian Piero Gasperini nebude môcť počítať so Scamaccom, ktorý si v prípravnom dueli s Parmou roztrhol väzy v kolene a čaká ho polročná nútená pauza. "Je to pre nás citeľná strata, no musíme sa s ňou vyrovnať.

"Pre Atalantu i celé mesto Bergamo to bude jedinečný zápas. Nastúpime proti najdekorovanejšiemu tímu, ktorý má v zbierke najviac významných futbalových trofejí. Fanúšikovia musia byť na nás hrdí, z hľadiska histórie klubu pôjde o najprestížnejší duel. Pre Atalantu to bude vrchol."

Podľa kapitána Martena de Roona by Atalante mohlo vyhovovať, že bude proti Realu v pozícii outsidera.

"Aj vo finále Európskej ligy proti Bayeru Leverkusen sme boli v podobnej roli a dokázali sme súpera prekvapiť. Musíme sa snažiť hrať svoju hru, vychádzať zo zabezpečenej obrany a podnikať rýchle kontry," nechal sa počuť holandský defenzívny stredopoliar.

Real naposledy získal Superpohár UEFA v roku 2022, keď v Helsinkách zvíťazil nad Eintrachtom Frankfurt 2:0 gólmi Davida Alabu a Karima Benzemu. Rakúsky obranca Alaba je stále súčasť kádra španielskeho majstra, no pre dlhodobé zranenie v poľskej metropole do hry nezasiahne. Stretnutie bude pískať ako hlavný rozhodca Švajčiar Sandro Schärer.