Šatka po debakli nenastúpil. West Ham v Konferenčnej lige stále neprehral

Veľká česť hráčom, čo dokázali. Chceme sa však dostať do finále a urobíme pre to všetko. Musíme postúpiť o jednu fázu ďalej. Dúfam, že využijeme skúsenosti, ktoré sme získali z minuloročného semifinále," povedal tréner West Hamu David Moyes pre oficiálnu stránku klubu.

"Myslím si, že sme boli lepším tímom aj v prvom polčase, no inkasovali sme ako prví. Po treťom góle prišla veľká úľava. Myšlienka na to, že sme sa dva roky za sebou dostali do semifinále, bola výnimočná.

Úradujúci majster poľskej ligy viedol po góloch Afonsa Sousu, Kristoffera Veldeho a Artura Sobiecha 3:0 a pri takomto výsledku by na tímy čakalo predĺženie.

V 78. minúte však znížil Riccardo Sottil a v nadstavenom čase sa presadil aj striedajúci Gaetano Castrovilli. Toskánsky tím tak vo dvojzápase triumfoval celkovo 6:4 a tešil sa z postupu do semifinále.

"Musím poďakovať hráčom a fanúšikom ako sa zachovali po tom, čo Lech strelil tretí gól. Pred zápasom to vyzeralo ako formalita, ale v Európe sa nikdy nemôžete uspokojiť. Našťastie sme sa vrátili späť k svojej hre a boli sme jednotní,“ zhodnotil duel kouč domácich Vincenzo Italiano podľa UEFA.com.

Podľa kapitána Cristiana Biraghiho to bol zvláštny večer: "Boli sme veľmi nervózni, no to je pochopiteľné, keď prehrávate 0:3. Mali sme strach, že sa môže stať niečo nepredstaviteľné. Síce sme prehrali, no stačilo to na postup ďalej."