Lipsko neustále predáva kľúčových hráčov. Spomaľuje to rozvoj mužstva, kritizuje Orbán

LIPSKO. Maďarskému futbalistovi Willimu Orbánovi sa nepáči, že jeho tím RB Lipsko pravidelne uvoľňuje kľúčových hráčov do iných tímov. Spomaľuje to podľa neho rozvoj mužstva.

"Prestúpiť do iného klubu je rozhodnutie každého hráča. Pre nás to však nie je jednoduchšie, keď sa tím mení rok po roku, mieša sa so zostavou a prichádzame o veľa dobrých hráčov," povedal Orbán v rozhovore pre Kicker.

Úradujúci vicemajster sa musí vyrovnať s odchodom obrancu Dayota Upamecana a stredopoliara Marcela Sabitzera do Bayernu Mníchov.