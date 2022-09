Tréner PSG chcel nasadiť najsilnejší útok. Výhru zariadili Messi s Neymarom

Parížania vedú tabuľku o skóre pred Olympiqueom Marseille, no proti tímu z chvosta tabuľky sa očakával od úradujúcich majstrov lepší výkon.

PARÍŽ. Zápas medzi Parížom Saint-Germain a Stade Brest mal jednoznačného favorita, no domáci nakoniec vyhrali v sobotu iba tesne 1:0.

Brest pred dvoma týždňami prehral s Montpellierom 0:7. "Vždy je náročné hrať súbežne aj Ligu majstrov.

Do tých zápasov ide veľa fyzickej i mentálnej energie. Nepovedal by som, že to bolo pod naše možnosti. Chýbalo nám rovnaké nasadanie ako v doterajšom priebehu sezóny," uviedol Galtier k výkonu svojho tímu pre AFP.

Jediní hráči, ktorí dostali medzi zápasmi LM s Juventusom (2:1) a izraelským Maccabi Haifa (14.9.) voľno, boli Nuno Mendes a kapitán Marquinhos.