Prácu bude mať aj Kružliak. Frankfurt môže ísť po 42 rokoch do finále

Nemecký tím, ktorý v roku 1980 vyhral už neexistujúci Pohár UEFA, spravil rázny krok smerom k postupu do finále Európskej ligy 2021/2022 ako jeho nástupníckej súťaže po víťazstve 2:1 na ihrisku anglického súpera v úvodnom semifinále.

Veľkú zásluhu na úspešnom ťažení Frankfurtu vo vyraďovacej fáze EL nesie Ansgar Knauff, ktorý prišiel do tímu v januári na hosťovanie z Borussie Dortmund.

Dvadsaťročný útočník skóroval vo štvrťfinále do siete FC Barcelona a presadil sa aj pred týždňom proti West Hamu, keď už v 51. sekunde otvoril skóre stretnutia. Eintracht sa v najvyššej nemeckej súťaži trápi, aktuálne v nej ťahá šesťzápasovú šnúru bez víťazstva.

V celom meste sa však v týchto dňoch sústredí pozornosť výlučne na EL, účinkovanie v Bundeslige ide do ústrania.

"Európska liga má vo Frankfurte vysoký status. Postupom do finále by sa podarila veľká vec, no uvedomujeme si, že sme len v polčase.

Musíme byť obozretní, jednogólový náskok z ihriska súpera je síce pekný, ale pri súčasnej pohárovej matematike môže byť zradný.

Som však presvedčený, že naši úžasní fanúšikovia môžu byť opäť jazýčkom na váhach a poženú nás za vytúženým cieľom," vyjadril sa tréner Frankfurtu Oliver Glasner.

West Ham dokázal pri svojej premiérovej účasti v EL vyradiť rekordného víťaza súťaže FC Sevilla a následne aj Olympique Lyon. Londýnčania sú po domácej prehre v ťažkej pozícii, ale do Nemecka necestovali v porazeneckej nálade.

"Pre viacerých z nás je súboj vo Frankfurte najdôležitejší v kariére. Prvý zápas ovplyvnil rýchly gól, no nemyslím si, že sme boli horším tímom. Som optimista a verím, že máme kvalitu na to, aby sme zabojovali o postup," povedal stredopoliar Tomáš Souček, ktorého tím prehral tri zápasy za sebou.

Cez víkend v Premier League nestačili "kladivári" na Arsenal Londýn (1:2).

Lipsko sa doma proti Glasgowu Rangers najmä v prvom polčase herne trápilo. Vykúpil ho až gól španielskeho obrancu Angelina v 85. minúte. Ak by sa "červeným býkom" podarilo prejsť cez škótskeho súpera a uspel by aj Frankfurt, prvýkrát od roku 2013 by sa vo finále na európskej scéne stretli dva nemecké tímy.

"Vieme, na čo sa máme pripraviť. Bude to iný zápas ako v Lipsku. Doma sa cítime byť silnejší a preto budeme hrať odvážnejšie. Myslím si, že máme veľké šance na postup. Môže to byť ešte zaujímavé," neskrýval optimizmus obranca Rangers Borna Barišič.

Jeho tím počas uplynulého víkendu remizoval s odvekým rivalom Celticom 1:1 a pravdepodobne prišiel o šancu obhájiť škótsky majstrovský titul. Duel v Glasgowe povedie ako hlavný rozhodca Portugalec Artur Dias, v pozícii štvrtého arbitra sa predstaví Slovák Ivan Kružliak.

Finále EL sa uskutoční v stredu 18. mája na Štadióne Ramona Sancheza Pizjuana v Seville. Víťaz si zabezpečí miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023.