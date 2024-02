Značka Petržalka do ligy patrí. Čas ukáže, či na to budeme pripravení, vraví tréner

„Príprava bola dobre naplánovaná, akurát jediný súper nám odriekol zápas. Mali sme hrať so Zbrojovkou Brno, ktorá bola sústredení v Senci, ale mali v tíme virózu. Mrzí nás to, lebo to mal byť top súper,“ uviedol pre Sportnet tréner Petržalky Michal Kuruc.