Opustí Salah Liverpool? Egypťan sa k tomu jednoznačne vyjadril

LIVERPOOL. Egyptský útočník Mohamed Salah by rád ukončil kariéru v anglickom futbalovom klube FC Liverpool.

"Ak sa pýtate mňa, rád by som jedného dňa ukončil kariéru v FC Liverpool. Ale ťažko k tomu niečo dodať, nezáleží to na mne," citovala Salaha agentúra AP.

Salah, ktorý prišiel na Britské ostrovy v roku 2017 z AS Rím, má s "The Reds" zmluvu do roku 2023. V minulých mesiacoch sa množili špekulácie o odchode 29-ročného kanoniera do Realu Madrid či Paríža St. Germain.

"Dôležité je to, čo chce klub, nie ja. Momentálne si neviem predstaviť, že by som hral proti Liverpoolu. Z toho by som bol naozaj smutný," prezradil.