Liverpool nezvládol prestížne derby. Mali sme hrať lepšie, hovorí Klopp

"The Reds" ani raz neprekonali brankára domácich Jordana Pickforda napriek tomu, že mali až 23 streleckých pokusov.

Mali sme hrať lepšie, ale nebolo to tak. To je hlavná príčina našej prehry,“ povedal 56-ročný rodák zo Stuttgartu.

Pokiaľ ide o titul, musíme žiť, stále je šanca. Pred sezónou nám beztak nikto neveril, že by sme oň mohli bojovať,“ povedal holandský stopér pre oficiálny web klubu.

"Tieto zápasy sú o tuhom boji a my sme ten dnešný prehrali. Nie je však čas na vešanie hláv. Musíme sa pripraviť na nasledujúci duel proti West Hamu.

Liverpool napriek prehre zostal na druhej priečke s trojbodovou stratou na vedúci londýnsky Arsenal, ktorý v utorok deklasoval mestského rivala FC Chelsea 5:0.

Tretí je obhajca minuloročného prvenstva Manchester City. Guardiolov tím má však má k dobru dva zápasy, v tom najbližšom sa predstaví vo štvrtok na ihrisku Brightonu.

Dyche ocenil prístup svojich hráčov

Everton si pripísal jedenásty ligový triumf v aktuálnej sezóne, čím sa vzdialil od zóny zostupu na rozdiel ôsmich bodov.

"Toto víťazstvo by som chcel venovať všetkým našim priaznivcom. Pred časom som chcel od mojich chlapcov, aby vstali a bojovali za tento klub a presne to robia,“ povedal pre oficiálny web Evertonu kormidelník Sean Dyche, ktorý vyhral so svojim tímom tri z ostatných štyroch ligových duelov.