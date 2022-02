Dlhujú takmer štyri milióny eur. Hráči u nás nezarábali veľa, vraví manažér

POPRAD. Na začiatku júna 2019, po víťazstve v prvom stretnutí baráže o Fortuna ligu, v ktorom Poprad zdolal Trenčín 2:0, mala partia okolo bývalého reprezentanta Stanislava Šestáka nakročené k historickému úspechu v podobe postupu do najvyššej súťaže. Po nešťastnej prehre v odvetnom stretnutí, kedy o tom, že najvyššia súťaž ostane v Trenčíne, rozhodol až gól deväť minút pred koncom stretnutia, zostal popradský postupový sen nenaplnený. Práve v období, kedy malo mužstvo na dosah historický úspech, sa v klube objavili prvé finančné problémy.

Počas nasledujúcej sezóny, hoci aj v tej mal Poprad dobré športové výsledky, sa objavili ďalšie problémy. Hráčom meškali výplaty a niektorí z nich mali existenčné problémy. Tie sa týkali nielen domácich, ale aj cezpoľných. Niektorí legionári museli pre klubové dlhy riešiť aj problémy s bývaním.

To všetko malo za následok exodus skúsených hráčov. Niektorí sa rozutekali do konkurenčných klubov, iní skončili s profesionálnym futbalom. V klube zostali zväčša mladí hráči, doplnený o niekoľkých lokálpatriotov a legionárov o ktorých kvalite by sa však dalo polemizovať. Mužstvo nebolo v druhej najvyššej súťaži konkurencieschopné a po sezóne 2020/2021 z nej vypadlo. Dnes FK Poprad účinkuje v tretej najvyššej súťaži. Po jesennej časti súťaže sa mužstvo vedené trénerom Vladimírom Lajčákom nachádza na ôsmej pozícii v tabuľke. Na jar budú mať Popradčania čo robiť, aby si udržali treťoligovú príslušnosť, keďže súťaže čaká reorganizácia, podľa ktorej, ak berieme do úvahy fakt, že z druhej ligy aktuálne z východu zostupuje Bardejov, si postup do zreorganizovanej tretej ligy zaistí iba deväť mužstiev. Okrem športovej stránky musia v Poprade už dlhšiu dobu riešiť aj tú finančnú. Klub má veľké dlhy, ktoré koniec koncov môžu futbal v meste pochovať. O aktuálnej situácii v rozhovore pre Sportnet prezradil viac klubový manažér ROMAN PAZÚR.

Aká je v súčte všetkých pohľadávok aktuálne výška dlhov FK Poprad? Výška dlhov sa približuje k štyrom miliónom eur. V drvivej väčšine ide o pôžičky od firiem bývalého prezidenta. Aký je počet veriteľov? Je ich viac. Sú medzi nimi všetci, ktorí sa nejakým spôsobom podielali na chode klubu - bývalí hráči, zamestnanci, tréneri, členovia realizačných tímov, dopravcovia, účtovníci či podnikatelia, ktorí nám poskytovali ubytovanie. S väčšinou z nich sme sa dohodli, vyplatili ich alebo sme s nimi uzatvorili splátkové kalendáre. Mnohí zľavili zo svojich nárokov, pochopili situáciu v ktorej sa nachádzame. Najväčším problémom sú záväzky voči firmám, v ktorých figuroval resp. figuruje bývalý prezident (Roman Dvorčák, pozn. autora). V klube vládne neistota, nevieme, ako to celé dopadne. Zároveň máme problém nájsť v tejto situácii nových sponzorov. Nehrozí, že sa niektorí z hráčov či trénerov obrátia na DK SFZ a klubu tak budú hroziť rôzne postihy - odpočet bodov či preradenie do nižšej súťaže? Klub viedol niekoľko sporov, ale väčšina je už vyplatená alebo sme sa s nimi dohodli na splátkovom kalendári. Snažíme sa s týmito dlhmi vysporiadať, avšak musíme sa pozerať aj na to, čo nám v tejto chvíli dovoľuje náš rozpočet. Aký je tohtosezónny rozpočet klubu? Rozpočet klubu pre túto sezónu je 350 - tisíc eur. Poďakovanie v tomto prípade patrí mestu a primátorovi, že klub aj napriek problémom podporujú, ďalej veriteľom, ktorí pochopili našu situáciu a fakt, že hoci sme schopní dlhy splácať, tak iba v menších čiastkach. Osobitné poďakovanie patrí spoločnosti P.C. a.s., ktorá sa po oboznámení so situáciou v klube rozhodla, že svoju pohľadávku, ktorú voči nám má, nebude ďalej vymáhať. Roman Dvorčák, bývalý sponzor a prezident klubu, mal podľa vyjadrení, ktoré odzneli na tlačovej besede, odovzdávať klubu finančné prostriedky prostredníctvom pôžičiek, nie darov. Kedy a ako došlo k tomuto odhaleniu? O pôžičkách sa vo všeobecnosti vedelo, nie však o ich výškach. Konkrétne čísla vieme asi rok, odkedy začal klub fungovať pod novým vedením. Čo sa týka pôžičiek, viem, že takto funguje viacero slovenských klubov. Treba si na to dávať pozor, aby to nepresiahlo určité medze a klub sa nezadĺžil tak, ako sa to stalo v našom prípade. V akom časovom úseku boli tieto pôžičky z jeho strany klubu poskytované? Bavíme sa o rokoch 2016 - 2020. V roku 2020 to však bolo v minimálnej miere.

Roman Pazúr - manažér FK Poprad. (Autor: Marián Dic)

Čo kontrola uzatvorených zmlúv alebo koncoročný audit? Nebolo možné to odhaliť o čosi skôr a predísť tak dlhom? Účtovníctvo je v poriadku. Čo sa týka tých zmlúv, sú to klasické zmluvy o pôžičke. Klub po športovej stránke napredoval, áčko hralo o popredné priečky v druhej lige, mládež získala štatút akadémie. Ťažko bolo protestovať proti niekomu, kto bol ochotný financovať šport na Slovensku. Výrazne nám vždy pomáhalo mesto. Zázemie a štadióny, ktorými disponujeme, sú na slušnej úrovni. Hovorilo sa o potenciálnych investoroch z vonku, nikto nepredpokladal problémy, v ktorých sme sa ocitli. Súhlásim ale, že klub by nemal takto fungovať. Čo sa týka financovania športového klubu na Slovensku, legislatíva sponzorom nepraje. Takmer polovicu finančných prostriedkov im vezme štát na daniach, či už dani z pridanej hodnoty alebo dani z príjmov. Aj preto je financovanie klubov zväčša založené na dobrodincoch, ľuďoch, ktorí sú ochotní investovať vlastné peniaze, s minimálnou návratnosťou. Ak sa pristavím pri futbale, je tam náznak zlepšenia - vybudovali sa štadióny, ihriská s umelým povrchom, celkovo je infraštruktúra lepšia, ako bola pred niekoľkými rokmi. Zlepšila sa aj podpora zo strany Slovenského futbalového zväzu. Je však potrebné, aby sa vytvorili lepšie legislatívne podmienky pre prispievateľov resp. podnikateľov, ktorí sú ochotní šport financovať.

Nespôsobili informácie o dlhoch odliv mládežníkov? Čo sa týka mládežníkov, určitý odliv nastal. Sú kluby, ktoré im vedia vytvoriť lepšie podmienky, ale musím povedať, že z môjho pohľadu boli niektoré prestupy predčasné. Aj keď priznávame finančné problémy, máme slušný tréningový proces, ktorý bol vždy zabezpečený, či už pri mládeži alebo prvom mužstve. Apelujem hlavne na rodičov, aby sa nedali poblázniť rôznymi manažérmi a zvážili, či je pre mladých hráčov odlúčenie od rodiny tou najlepšou cestou. A na margo pvého mužstva, to od januára 2021 funguje v amatérskych podmienkach. V lete sme s trénermi vybudovali káder prakticky nanovo, prevažne z hráčov z regiónu, ale pomohla nám aj spolupráca s Podbrezovou. Kto v dobe týchto pôžičiek uzatváral hráčske kontrakty? Štatutári klubu, športoví riaditelia a po dohode s trénermi aj ja ako manažér.



Boli podľa vás niektoré hráčske zmluvy, čo sa týka výšky odmien, prestrelené? Väčšina hráčov mala plat 700 - 1500 euro v hrubom plus bývanie. Myslím, že na to, že sme hrali o špicu druhej ligy, to nie je veľa. Viac mali iba bývalí reprezentanti (napr. Kopúnek či Šesták, pozn. autora) ale aj to som sa čudoval, že sú za toľko peňazí v Poprade ochotní hrať, keďže v tej dobe mali aj iné možnosti. Prémie za víťazné zápasy neboli nikdy vysoké. Rozpočet bol na druhú ligu nadpriemerný, ale aj preto, že sme disponovali ďalšími družstvami, či už rezervným alebo ženským. Veľa finančných prostriedkov sa investovalo do mládeže. Kto bol počas doby pôžičiek najlepšie plateným popradským hráčom? Stano Šesták, ale nejednalo sa o žiadnu horibilnú sumu. Do klubu rôznymi spôsobmi viac financií priniesol. Neskôr mu v iných pozíciách, či už prezidentskej, alebo viceprezidentskej, pomohol. Dá sa povedať, že klub zachránil. Nebyť jeho, popradský futbal by pod touto značkou možno už neexistoval.

Veľkou hráčskou oporou bol pre Poprad bývalý slovenský reprezentant Stanislav Šesták. (Autor: TASR)

Koľko má dnes klub pracovníkov a akým spôsobom sú odmeňovaní? V klube pôsobí dvadsapäť trénerov, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Ďalej máme dvoch zamestnancov, niekoľko dohodárov a dobrovoľníkov. Na mzdy mládežníckych trénerov nám prispieva Slovenský futbalový zväz, kedže sme futbalovou akadémiou. Čo hráči, sú amatéri, alebo sú tiež nejakým spôsobom odmeňovaní? Sú odmeňovaní, maximálne však do výšky minimálnej mzdy. Za jesennú časť majú hráči všetko vyplatené. V tretej lige nepoznám hráča, ktorý by nebol odmeňovaný.

Ako aktuálne prebieha príprava mužstiev na jarnú časť sezóny? Prebieha v domácich podmienkach. Trénujeme na ihriskách s umelým povrchom. Príprava je netradične krátka. Čo sa týka mládeže, je tam veľa dohrávok, keďže stretnutia boli odložené z dôvodu pandemických opatrení. Povedal by som, že priebeh prípravy nie je štandardný. Občas do nej z dôvodu, že niekto ochorie, zasiahne karanténa. Musíme byť trpezliví a improvizovať.