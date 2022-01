Dúbravka podržal svoj tím. Túto výhru sme potrebovali, hovorí

Majster vedie tabuľku o 12 bodov pred FC Liverpool, ktorý má odohraté o dva zápasy menej a v nedeľu nastúpi na pôde Crystal Palace. Southampton viedol od 8. minúty zásluhou Kyla Walkera-Petersa, pre ktorého to bol premiérový gól v PL.

Tréner obhajcu Pep Guardiola po zápase vyzdvihol snahu svojich zverencov otočiť duel, hoci sa im to v konečnom dôsledku nepodarilo.

"Ukázali sme stabilný výkon aj dnes. Ak si ľudia myslia, že sme v zápase boli leniví či arogantní a že sme nechceli vyhrať, mýlia sa, bolo to presne naopak," citovala agentúra AFP Španiela.

Ten je presvedčený, že City si udrží náskok pred druhým Liverpoolom: "Ako tréner som si istý, že budeme predvádzať dobré výkony. Hráči si pomáhajú, každý každému. Nechápem to, že teraz po zápase ľudia hovoria, že je v boji o titul všetko otvorené, keď pred týmto zápasom to bolo naopak.

Ale toto je moja práca, odpovedať na takéto otázky. Rád by som mal pred Liverpoolom aj Chelsea 40-bodový náskok, to je však nemožné. Neočakával som už to, že budeme v terajšej pozícii s takýmto náskokom."

Dúbravka pomohol

Dúbravka podržal spoluhráčov v prvom polčase dôležitým zákrokom. O druhom víťazstve Newcastlu v prebiehajúcej sezóne sa postaral Jonjo Shelvey, ktorý v 76. minúte vsietil z priameho kopu jediný gól stretnutia. Newcastle vyhrali prvýkrát od 4. decembra a posilnili si šancu na záchranu.