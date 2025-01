Skončil Depetris, prišiel mladý reprezentant. Podbrezová sa chce zlepšiť v ofenzíve

Stále iba 21-ročný robustný stopér preukazoval svoj potenciál aj v mládežníckych reprezentáciách Slovenska. V kategórii U19 si zahral na domácom európskom šampionáte a bol členom tímu na MS do 20 rokov v Argentíne.

PODBREZOVÁ. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová začali piatkovým tréningom zimnú prípravu pred jarnou časťou Niké ligy s troma novými posilami i so zmenou v realizačnom kádri.

Posledný rok hral v rámci hosťovania za estónsky tím Nomme United najvyššiu tamojšiu súťaž, ktorá sa skončila v polovici novembra. S Podbrezovčanmi podpísal tri a polročný kontrakt.

"Je to pre mňa nová výzva. Chcem sa čo najrýchlejšie zastabilizovať v klube a rozvíjať svoj potenciál. Ukázať, čo vo mne je a že sa vedenie klubu vo mne nemýlilo. Pôsobenie v Estónsku mi dalo veľa po futbalovej, ale aj životnej stránke. Zocelilo ma to. Videl som nový štýl, hodnotím to pozitívne," uviedol pre TASR na úvodnom piatkovom zraze v Podbrezovej Jakub Luka.

VIDEO: Jakub Luka počas štartu zimnej prípravy