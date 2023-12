ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké liga, 17. kolo) LIVE

Tolič vysunul Čavriča, ktorý si chcel obchádzať Ludhu, no ten proti nemu vybehol, vďaka čomu mu znemožnil skórovať.

Paraj podporil ofenzívu a po pravej strane si nabehol šestnástky, no Wimmer ho odzbrojil.

Wimmer znemožnil Assinorovi, aby sa v pokutovom území predral do šance.

Kuckova prihrávka do pravej strany na Barseghjana skončila ofsajdovým postavením adresáta.

Paraj vysunul kolmicou Kabonga, ten si síce v šestnástke prebral loptu, no už bol v ofsajdovom postavení.

Barseghjan chcel finálnou prihrávkou z ľavej strany nájsť Čavriča, no dobrý defenzívny zákrok predviedol Ďatko.

Čavrič sa druhýkrát v krátkom časovom slede rútil sám na bránku, pohral sa s Ludhom, no keď chcel zakončovať do prázdnej bránky, skvelo k nemu dostúpil Paraj a čistým zákrokom mu znemožnil hetrik.

Ludha na ľavej strane ďaleko z bránky, no bolo to správne rozhodnutie, lebo v sklze čisto odohral loptu pred Čavričom.

Slovan dal gól! ALEKSANDAR ČAVRIČ vyvrátil pravidlo o tom, že faulovaný hráč by nemal zahrávať pokutový kop, loptu poslal do ľavej strany, Richard Ludha si vybral pravú, Slovan zvyšuje náskok – 0:5.

Dlhá lopta na Kováčika do pravého krídla presná nebola, Pauschek ho telom odstavil.

Domáci zakombinovali na jeden dotyk, no Kováčik sa už k lopte na pravej strane nedostal.

Grešák centroval z rohového kopu, loptu posielal z ľavej strany na prednú žrď, no tam Bakaľu odzbrojili hostia.

Paraj sa snažil o pas do šestnástky, Pauschek hlavou priťukol loptu Borjanovi.

Ďatko zahrával roh z ľavej strany nakrátko, následne poslal do veľkého vápna center pravačkou, domáci ešte loptu nadvihli, no Borjan zasiahol bez väčších ťažkostí.

Ďatko zahrával rohový kop z pravej strany, loptu posielal na prednú žrď, no z daného priestoru ju odkopol Kucka.

Slovan dal gól! TIGRAN BARSEGHJAN kopol penaltu bez väčšieho rozbehu a neoľutoval to, loptu namieril po ľavej ruke Ludhu, ten síce smer strely vystihol, no na loptu nedosiahol – 0:4.

Čavrič prenikol po ľavej strane do šestnástky, v nej ho zozadu fauloval Paraj a arbiter Dohál ukázal na biely bod.

Domáci sa potrebujú vzchopiť a dostať sa do takej intenzity, na akú sme od Podbrezovej zvyknutí.

Slovan dal gól! Stav 0:3 po 25 minútach čakal málokto, no je to realita. Barseghjan manévroval s loptou na pravej strane, uličkou vysunul CÉSARA BLACKMANA, ktorý sa po nábehu rozhodol zakončiť a strelou k bližšej žrdi zvýšil náskok svojho tímu – 0:3.

Wimmer sa snažil vysunúť Kucku, ten však nechcel nabiehať do ofsajdu, a tak sa k lopte po tomto malom nedorozumení dostali domáci.

Barseghjan si chcel zaseknúť Grešáka, ten ho odzbrojil, no z druhej vlny podporil ofenzívu Kankava a vypálil, Ludha jeho prízemnú strelu vyrazil.

Po pretiahnutom centri Grešáka zo štandardky sa k lopte dostal Oravec, no jeho center z pravej strany zachytil Borjan.

Slovan dal gól! Barseghjan umnou finálnou prihrávkou ľavačkou vysunul ALEKSANDARA ČAVRIČA, ten si nabehol do pravej strany šestnástky a vo vyloženej šanci prekonal Ludhu, domácim zrejme v tejto situácii neklapla ofsajdová pasca – 0:2

Po osi Kankava-Barseghjan sa lopta od druhého menovaného dostala do pravého kridla ku Blackmanovi, ten v páde zakončil mimo.

Galčík na pravej strane takmer stihol prihrávku Paraja, no napokon sa s loptou ocitol už za autovou čiarou.

Slovanisti zatiaľ nevolia vysoký pressing, domáci majú pri rozohrávke dostatok času, to však istotne možno považovať za vedomý taktický zámer.

Domáci začali aktívne, Galčík po pravej strane vnikol do šestnástky, Borjan musel jeho krížne zakončenie vyrážať.

Kuzmovu kolmicu do ľavej strany na Galčíka vystihol Kašia.

Úvodné zostavy: FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Bakaľa (C), Oravec, Grešák – Kováčik, Bajo, Paraj, Blahút – Ridwan, Kuzma, Galčík. Náhradníci: Macej, A. Danko – Okunola, Špyrka, Talakov, Assinor, Kabongo, Ďatko. Tréner: Roman Skuhravý ŠK Slovan Bratislava: Borjan – Bajrić, Kašia, Wimmer – Blackman, Kucka (C), Kankava, Savvidis, Pauschek – Čavrić, Barseghjan. Náhradníci: Ma. Trnovský – Agbo, Strelec, Sharani, Abubakari, Zmrhal, Tolić, Lovat, Lichý. Tréner: Vladimír Weiss st. Rozhodca: Dohál – Štrbo, Košecký

