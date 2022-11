Podbrezovej stačil gól z úvodu, striedajúci hráč Mikuláša dostal červenú kartu

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: „Liptovský Mikuláš urobil od posledného vzájomného zápasu s nami obrovský progres. Aj preto si veľmi vážim tohto víťazstva. Liga je dnes veľmi vyrovnaná a je jedno proti komu hráte, tak či onak musíte hrať vždy naplno. Duel sme mohli rozhodnúť už v prvom polčase.

Začiatok druhého sme mali tiež celkom solídny, ale potom prišli pasáže, v ktorých sme chceli loptu finalizovať, neudržali sme ju často navrchu ihriska. Hostia nemali čo stratiť, tak nám to tam vracali, trápili nás po našej ľavej strane. Som rád, že sme štandardky súpera hekticky ubránili. Vážim si tejto výhry i spôsobu, akým sme sa prezentovali, no máme ešte veľa práce pred sebou.“

Jozef Kostelník, tréner L. Mikuláša: „Prvý polčas, hlavne začiatok, patril domácim. Boli silní na lopte, dobre kombinovali a dali aj po peknej akcii gól. Mali ďalšie šance, ktoré sme našťastie ustáli. Do druhého polčasu sme si povedali, čo chceme zlepšiť. Viac sme sa tlačili do útoku. Myslím si, že za výkon v druhom dejstve by sme si gól a aj bod zaslúžili. Nevyužili sme niekoľko šancí. Škoda, že nás v závere pribrzdilo oslabenie Totku. Ak chceme byť úspešní, tak musíme dávať góly a to sa nám žiaľ nedarí.“