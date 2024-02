Kováčik po remíze s DAC nešetril kritikou: Takéto zápasy musíme zvládať

PODBREZOVÁ. Futbalisti Podbrezovej a Dunajskej Stredy nevyužili v nedeľu v predposlednom kole základnej časti Niké ligy šancu zabezpečiť si účasť v nadstavbovej časti o titul.

Do nej postúpi šesť najlepších tímov a ak by vo vzájomnom meraní síl jeden z týchto tímov uspel za tri body, účasť by mal už istú.

Duel sa však skončil bezgólovou remízou. Bližšie k víťazstvu mali Podbrezovčania.