Mrazivé počasie nás donútilo behať, terén bol strašný, zhodnotil duel v Podbrezovej Herc

PODBREZOVÁ. V 16. kole futbalovej Niké ligy diváci v Podbrezovej gól nevideli. V dueli domácich "železiarov" s Dunajskou Stredou sa zrodila bezgólová remíza. Oba tímy si v mrazivom počasí na veľmi náročnom teréne vytvorili šance, ale nepremenili ani jednu z nich.

"Bol to ťažký a vyrovnaný zápas. Prvý polčas bol zaujímavejší. Súper tam mal nejaké šance, ale aj ja som mal za stavu 0:0 tutovku. Aj v druhom polčase sme mali my šance, hostia si už po prestávke nevytvorili gólovú príležitosť, takže asi je to zaslúžená remíza. Podali sme bojovný výkon," povedal po stretnutí podbrezovský kapitán Kristián Koštrna, ktorého netešilo, že na zápas zavítalo len niečo cez 500 divákov, no nečudoval sa tomu vzhľadom mrazivé počasie:

"Počasie nebolo ideálne, ale mne osobne to neprekáža. Žiaľ ani ihrisko nebolo ideálne, terén bol ťažký. Veľa piesku a lopta sa zle triafala, zle sa podkopávala. Bolo to náročné, ale bojovali sme s tým ako sa len dalo."

Tím zo Žitného ostrova prvýkrát pod vedením dočasného trénera Branislava Fodreka nedokázal bodovať naplno, avšak neinkasoval gól.

Hlavne v prvom polčase mohol DAC otvoriť skóre, ale proti bola aj konštrukcia bránky. "Boli sme lepším tímom počas celého zápasu. V prvom polčase sme dvakrát mierili do konštrukcie bránky, mali sme aj ďalšie šance, ktoré mohli skončiť gólom. Súper hrozil do prestávky iba zo štandardiek, na čo sme si dali už potom pozor. V druhom polčase to bolo slabšie tempo. Nie sme spokojní s bodom, chceli sme brať tri a mali sme na to. Musíme zapracovať na koncovke," uviedol stredopoliar Dunajskej Stredy Christián Herc a k nepriaznivému počasiu a terénu ešte dodal: "Aspoň nás mrazivé počasie donútilo viac behať, ale fanúšikov bolo málo, no s tým my nič nespravíme. Terén bol strašný, pieskový, šmýkalo sa. Zranili sa nám Trusa a Csinger, dúfam, že to nebude v ich prípade nič vážne."

Dunajskostredčanov viedol Fodrek po prvýkrát, počas týždňa nahradil Xisca Muňoza. "Prišiel nový impulz, chceli sme ísť do vysokého pressingu a získali sme ním pár lôpt, ale finálna fáza nám nešla, nedotiahli sme to častokrát do streľby. Ale bola to pozitívna zmena. Musíme v tom pokračovať ďalej a verím, že o týždeň to zlomíme," dodal Herc.