Banská Bystrica potvrdila formu na ihriskách súperov, víťazstvo však neudržala

Vladimír Cifranič, tréner Podbrezovej: "Videli sme zaujímavý zápas dvoch mužstiev, ktoré chceli vyhrať a hrať futbal. V prvom polčase to bol medzišestnástkový futbal bez nejakých väčších šancí. Súper využil jednu po našej chybe a ujal sa vedenia. V druhom polčase sme zvýšili aktivitu, boli sme lepším mužstvom, mali sme aj tlak, ale čisté šance sme si nevypracovali. Avšak podarilo sa nám vyrovnať, mali sme tam ešte jednu šancu, chceli sme duel dotiahnuť do víťazného konca. Bojovali sme, chlapci to nezabalili, neboli spokojní s bodom, ale ďalší gól už nepridali. Hostia v zápase dvakrát trafili brvno, vtedy stálo pri nás šťastie, takže v konečnom dôsledku je remíza zaslúžená."

Marek Bažík, tréner B. Bystrice: "Zápas hodnotím pozitívne. Obával som sa trávnika, ihrisko nebolo v ideálnom stave, bolo tam veľa piesku. Ak by bolo lepšie, tak futbal by bol ešte lepší. Aj napriek tomu si myslím, že oba tímy ukázali veľa dobrých vecí. Viac som spokojný s prvým polčasom, mali sme tam hru pod kontrolou, dali sme pekný gól, trafili sme ešte brvno. Čakali sme, že po polčase domáci pristúpia k zmenám a to sa potvrdilo. Mali sme horší úvod druhého dejstva, ale sme to potom preskupili a zareagovali na hru súpera. Opäť sme sa cez voľné priestory dostávali do nebezpečných situácií. Rymarenko mal dve šance, Slebodník trafil do spojnice, chýbali centimetre. Mohli sme zápas uzavrieť. Mrzí ma inkasovaný gól z akcie, ktorú sme mali mať pod kontrolou, bol to v podstate vlastný gól. Mohli sme teda v Podbrezovej pokojne vyhrať, mali sme viac šancí než súper, ale treba uznať aj kvalitu domáceho mužstva. Bod musíme rešpektovať."