ONLINE: FC Petržalka - FK Humenné dnes, MONACObet liga (II. liga, dohrávka, 5. kolo, LIVE)

Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Do čítania, priatelia!

Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok dňa. Do čítania, priatelia!

Ešte nás čaká jeden dlhý aut do šestnástky Petržalky.

Ešte nás čaká jeden dlhý aut do šestnástky Petržalky.

Úmyselne zakopnutá lopta, žltú kartu za to dostal Patrik Šurnovský.

yellowCard Úmyselne zakopnutá lopta, žltú kartu za to dostal Patrik Šurnovský.

Petržalka dala gól! Od faulu po exekúciu pokutového kopu ubehli viac ako dve minúty, ale PÉTER NAGY udržal nervy na uzde a posiela Petržalku do vedenia! Trafil to pod brvno, Bréda si na loptu siahol, ale gólu nezabránil.

goal Petržalka dala gól! Od faulu po exekúciu pokutového kopu ubehli viac ako dve minúty, ale PÉTER NAGY udržal nervy na uzde a posiela Petržalku do vedenia! Trafil to pod brvno, Bréda si na loptu siahol, ale gólu nezabránil.

Petržalka zvýšila aktivitu a to hlási úspech! Mihailo Cmiljanovič po vlastnom góle zapríčinil aj pokutový kop po faule na Begalu!

important Petržalka zvýšila aktivitu a to hlási úspech! Mihailo Cmiljanovič po vlastnom góle zapríčinil aj pokutový kop po faule na Begalu!

Urastený Obradovič je okamžite zasypávaný centrovanými loptami. To by mohlo platiť na už unavenú defenzívu hostí.

Urastený Obradovič je okamžite zasypávaný centrovanými loptami. To by mohlo platiť na už unavenú defenzívu hostí.

71