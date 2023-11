Podľa Pekaríka čaká reprezentáciu najťažší zápas. Vieme, čo chceme hrať, opísal

Obranca síce do nadchádzajúceho zápasu proti Islandu nenastúpi pre kartový trest, no pripomenul, ako si v minulosti národný tím dokázal skomplikovať situáciu v závere kvalifikácii.

Teraz by sme si to chceli napraviť tým, že to vybojujeme doma. Vieme, čo chcem hrať, máme svoj plán a štýl. Najdôležitejšie bude nastavenie a koncentrácia," povedal Pekarík.

Nemožnosť svojho účinkovania v dueli ho trápi, na tribúne bude podľa vlastných slov nervóznejší než na ihrisku.

"Vnímam to veľmi ťažko, sú to veľké a nezabudnuteľné zápasy. Mrzí ma, že mám stopku a nebudem môcť zasiahnuť. Na tribúne budem oveľa nervóznejší, dúfam, že to zvládnem a že to zvládnu najmä chalani," povedal Pekarík.

Spolu s Jurajom Kuckom sú jediní dvaja hráči v nominácii, ktorý zažili aj predošlé tri vrcholové šampionáty. "Veľmi si prajem odohrať ešte jeden šampionát, ktorý by bol zhodou okolností v Nemecku, krajine, kde pôsobím pätnásť rokov," dodal obranca Herthy Berlín.