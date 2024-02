Parížanom pomohol až Enriqueho dohovor: Cez prestávku nám dal „za uši“

"Podarilo sa nám skórovať v kľúčových momentoch. S týmto prvým krokom sme spokojní. Čaká nás ešte veľa práce, ale je dobré, že ideme do Španielska s výhodou," uviedol Mbappe.

Marquinhos potvrdil, že tréner Luis Enrique nebol spokojný s hrou v prvom polčase: "Dal nám počas prestávky ´za uši´ a myslím si, že to pomohlo, pretože náš prístup bol v druhom dejstve oveľa lepší. Vieme, aké dôležité je vyhrať doma, ale ešte nie je koniec. Musíme si odteraz zachovať rovnaké myslenie a pokračovať v dobrej hre v lige."

"Myslím si, že v druhom polčase sme mohli smútiť ešte viac. Som spokojný, že sme inkasovali len dvakrát. Ak doma dokážeme hrať tak, ako v prvom polčase, prídu naše príležitosti a budeme schopní sa postaviť, konkurovať a poriadne to Parížu skomplikovať," povedal Alguacil.

Zbrane pred odvetou na domácom ihrisku neskladá ani kapitán Mikel Merino: "Sme optimisti. Nakoniec, je to futbal a dva góly sú nič. Doma s našimi fanúšikmi, ktorí nás tlačia dopredu, si myslím, že máme šancu. Všetko je to o efektivite, o strieľaní gólov, čo sa nám v poslednom čase nedarí, ale vieme, že s našimi fanúšikmi to dokážeme."