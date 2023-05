Vyhrali ligu, no sú nespokojní. Budúcnosť niektorých hráčov je navyše otázna

"Nebola to najlepšia sezóna, ale stále to je pre nás dobrá sezóna," uviedol kapitán Marquinhos.

Zapísať sa do histórie Ligue 1 a prekonať St. Etienne je pre nás dôvod na hrdosť.

V Ligue 1 odohral v sezóne 2022/2023 31 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov a so 16 asistenciami je najlepší v súťaži, no často bol terč fanúšikov, ktorí boli nespokojní s jeho výkonmi najmä po MS.

Po návrate ho tiež trápili zdravotné problémy a na jeho pozícii v klube mu nepridala ani nedávna suspendácia za nepovolený výlet do Saudskej Arábie.

"Keď bilancujeme, musíme analyzovať prvú polovicu sezóny a to, v akom stave boli hráči, keď sa vrátili z MS.

Chápem však určitú nespokojnosť fanúšikov. Bola to veľmi zvláštna sezóna," povedal tréner Christophe Galtier.

So svetovým šampionátom, ako významným prelomom v sezóne 2022/2023, súhlasil aj Marquinhos: "Po MS sa veľa vecí zmenilo.

Bolo to veľmi náročné na energiu, emócie a nedokázali sme si udržať našu úroveň."

Nový tréner na obzore

Priaznivci PSG síce po zápase so Štrasburgom rozbehli majstrovské oslavy, no v nedávnom období viackrát verejne prezentovali nespokojnosť so smerovaním klubu.