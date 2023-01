Duda konzultoval presun do Verony aj s Calzonom, je to pre neho nová výzva

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda konzultoval svoj odchod na hosťovanie do talianskeho Hellasu Verona aj s reprezentačným trénerom Francescom Calzonom.

V rozhovore pre webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tiež uviedol, že jeho doterajší zamestnávateľ 1. FC Kolín neprezentoval pravdivú informáciu o tom, že za odchodom z klubu mala byť požiadavka hráča.

Duda už nefiguroval na súpiske Kolína

"Moja situácia v Kolíne nebola už od leta najlepšia. V odchode ma ešte utvrdilo vyjadrenie športového riaditeľa, ktorý do médií povedal, že k hosťovaniu prišlo na moje prianie. Pre mňa to celé bolo úsmevné, pretože som do tejto situácie bol, ani nie že donútený, ale keby som to "pritiahol za vlasy", tak by to v podstate sedelo.