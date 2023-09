Otec proti synovi, súboj generácií. Malá obec hostí lídra Niké ligy

„Vedeli sme, že keď postúpime cez prvé dve kolá, čaká nás sviatok. Prispôsobili sme tomu všetko. Pre obec a klub to bude najväčší zápas v histórii,“ pre Sportnet uviedol kanonier OK Častkovce a bývalý ligový hráč Peter Sládek.

Treťoligista OK Častkovce vyzve v Slovnaft Cupe AS Trenčín . Lídra najvyššej slovenskej súťaže.

„Extra to neprežívam, pretože takýchto zápasov som odohral viac. Pre mladých spoluhráčov to však bude veľká výzva. Ukázať sa a dotiahnuť to na úroveň najvyššej súťaže,“ dodal bývalý hráč Slovácka, Myjavy či Zlatých Moraviec.