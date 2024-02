Pohár pre majstrov Európy je konečne v Bratislave. Deti nás už nepoznajú, vraví legenda

Pohár by mal byť v Bratislave

„Keď sme hrali Ligu národov s Českom, v predvečer zápasu mi Tono Ondruš hovoril: musím sa zajtra do tých Čechov pustiť, lebo pohár by mal byť v Bratislave. Oni tam boli traja a pohár je v Prahe.

Na druhý deň sme sedeli na obede, tak som do neho tak strkal: Tono, však si chcel niečo povedať. A on na to: prezident, včera bolo o jeden viac, odložíme to nabudúce,“ pripomenul si vtipnú príhodu prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.