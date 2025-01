Nepríjemnosti v Saudskej Arábii. Obťažovaniu pred štadiónom čelila aj partnerka Greifa

"Strkali do nás a ohmatávali nás. Telefóny nám strkali do tvárí a natáčali nás. Urážali nás v arabčine, nahrávali nás bez súhlasu a napadli nás," povedala pre španielsky denník Marca Kalužová, ktorá bola viditeľne otrasená. Uviedla, že celú noc nemohla zaspať.

"Odchádzali sme spolu s deťmi a nemali sme žiadnu ochranku. Pravdou je, že niektorí muži z tejto krajiny si nás začali zblízka fotiť a obťažovali nás. To isté sa stalo 'Natali', partnerke Dominika Greifa. Bola som so svojou dcérou, ktorá spala. Cítili sme sa nepríjemne. Nemali sme nikoho, kto by nás chránil. Bolo to veľmi zlé," citovala Palavrovú agentúra AP.

V súvislosti s uvedeným už začala vyšetrovanie Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF). Verbálne napádanie aj "nevhodné dotyky" žien priznali aj mnohí z priaznivcov RCD Mallorca.