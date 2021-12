Newcastle chce posilniť útok, záujem má aj o hviezdu Interu

Informoval o tom denník The Sun na svojom webe.

Aktuálne zacielil na dve možné posily do útoku a obe sú zvučného mena. "Straky" by prioritne chceli získať Francúza Anthonyho Martiala z Manchestru United a záujem majú aj o bosnianskeho kanoniera Interu Miláno Edina Džeka.

Dvadsaťšesťročný Martial pôsobí v Manchestri United už od roku 2015, ale v aktuálnej sezóne zasiahol len do desiatich zápasov a strelil jediný gól.

"Newcastle by rád podpísal Martiala ako prvé veľké meno v budúcom mesiaci. Za hosťovanie tohto hráča sú ochotní v St James' Parku zaplatiť približne šesť miliónov libier (cca sedem miliónov eur - pozn.).

Martial vie, že ak chce pravidelne hrávať, musí opustiť Old Trafford. Záujem získať ho do konca sezóny má aj Juventus Turín," napísal The Sun.