Bayern sa po derby cíti poškodený. Modeste bol smoliarom i hrdinom

V závere prvého polčasu 19-ročný anglický talent Jude Bellingham nešťastne zasiahol kopačkou do tváre Alphonsa Daviesa, ktorý musel opustiť ihrisko a do druhého dejstva nezasiahol.

„Trafil ho do tváre. Pravidlá sú jasné. Existuje podozrenie na otras mozgu. Vzhľadom na kopanec do tváre to nie je prekvapujúce," povedal pre televíziu Sky tréner Bayernu Julian Nagelsmann.

„Pred štyrmi mesiacmi sme mali školenie, kde nám povedali, že kopanec do tváre znamená červenú kartu,” dodal nahnevaný kouč.

VIDEO: Faul Judea Bellinghama na Alphonsa Daviesa