Česko sa spamätáva z veľkej hanby. S hráčmi sme sa necítili bezpečne, priznal Priske

"Venovali sme maximálne úsilie tomu, aby bolo finále skutočným vyvrcholením domáceho pohára. Predstavitelia asociácie sa opakovane stretli so zástupcami fanúšikov, bezpečnostnými manažérmi a ďalšími funkcionármi oboch klubov.

Spoločne sa snažili nastaviť také opatrenia, ktoré prispejú k hladkému priebehu finále aj slávnostného ceremoniálu po zápase," citoval z vyhlásenia Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) portál idnes.cz.

Zástupcovia plzenského realizačného tímu vrátane hráčov sa snažili fanúšikov upokojiť, avšak bezvýsledne.

"S hráčmi sme sa na konci necítili bezpečne. Viac by som to komentovať nechcel, pretože je to skôr na médiách, aby zistili prečo sa to stalo," uviedol k incidentu sparťanský tréner Brian Priske.

V nedeľu sa Sparta stretne s Plzňou opäť. Tentoraz odohrajú záverečné ligové kolo na pražskej Letnej.