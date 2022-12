Od štátu vymáha 44 miliónov eur. Národný futbalový štadión sa bráni žalobami

Spoločnosť NFŠ to uviedla pre TASR v súvislosti s podanými žalobami, týkajúcimi sa výstavby a príspevku na vybudovanie futbalového stánku na Tehelnom poli.

Podpredseda vlády pre oblasť legislatívy Holý upozornil, že kým v kauze NFŠ trvajú súdne konania, boli by akékoľvek vyjadrenia predčasné.

"Bránime sa jednak voči snahe štátu odňať NFŠ dotáciu, ktorá bola riadne a v súlade so všetkými pravidlami odsúhlasená Európskou komisiou.

"My si za tým naďalej stojíme," vyhlásil. Myslí si tiež, že ak by súd skonštatoval, že v prípade realizácie bolo všetko v poriadku, môže to byť nebezpečný precedens, motivujúci k obchádzaniu pravidiel verejného obstarávania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký upozornil, že všetky okolnosti, pripomienky a námietky v súvislosti s realizáciou NFŠ sa naďalej vyhodnocujú. Na tejto téme chce spolupracovať s novým štátnym tajomníkom, ktorý bude mať na starosti šport, jeho meno má byť známe v priebehu pár dní.