Zrážka hlavami a excelentný výkon. Dobrý pocit, tešil sa Koscelník

„V 13. minúte to bolelo. Martin Koscelník sa zoznámil s hlavou súpera. Po krátkom ošetrení sa našťastie pokračovalo,“ informuje webová stránka Rapidu Viedeň.

„Som šťastné, že som pomohol tímu k trom bodom. Je to dobrý pocit. Verím, že to tak pôjde ďalej,“ dodal obranca šiesteho tímu najvyššej rakúskej súťaže.

„Toto víťazstvo je veľmi dôležité. Nemali sme dobrý štart do zápasu, no dali sme gól a zlepšili sme sa. Druhá polovica bola z našej strany veľmi dobrá,“ hodnotil Martin Koscelník pre Rapid TV.

Jeho tím síce podľahol lídrovi zo Štetína 1:2, no Kuciak nesklamal. Od Sofascore.com dostal známku 7.9.

Gdaňsk sa v aktuálnej sezóne poľskej ligy trápi, aktuálne je s piatimi bodmi na poslednom osemnástom mieste.

Podstatne lepšie sa darí klubu Widzew Lodz, ktorý je na šiestej priečke. Pričinil sa o to aj brankár Henrich Ravas, ktorý si to po páde Senice namieril do Poľska. A urobil veľmi dobre.

Cez víkend v domácom zápase proti Rakowu udržal nulu a dopomohol k bezgólovej remíze svojho tímu. Ravas kryl dva pokusy do priestoru brány a získal solídnu známku 7.5.