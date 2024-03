ONLINE: Spartak Myjava - FC Petržalka dnes (18. kolo, II. liga, LIVE)

Myjavčania majú za sebou úspešnú jeseň, po ktorej sa umiestnili na siedmej priečke s 26 bodmi, pričom len päť ich delí od štvrtej Považskej Bystrice. Zo Spartaka sa porúčali Legnani, Tancík, Svatík, Štefánek, Hapal, Vavra, Koníček, Švec či Benovič. Naopak, pribudli Sylla, Vlasov, Žákech, Šimeček, Kousal, Moura a Saw.



Petržalka sa po zimných posilách stáva veľkým ašpirantom na postup do Niké ligy. Pred štartom jarnej časti jej patrí tretie miesto so 34 bodmi, druhý Prešov ich má 37 a prvé Komárno 44. Vyzerá to na boj o barážovú priečku medzi západom a východom republiky. Klub z metropoly posinili Begala, Špehar, Nagy, Harba, Urgela, Hečko, Liener, Jakubko a Assuncao. Odišli Privrel, Babovič, Čiernik, Nombil, Onuoha, Sliacky a Fendek.