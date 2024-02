Žilina si proti Kodani dovolila to, na čo si netrúfli ani veľkokluby. Nestačilo to

ŽILINA. Pomer striel 21:3, strely na bránu 9:3, rohy 10:2. Futbalisti Žiliny boli v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov lepší než rovesníci z FC Kodaň takmer vo všetkom. ONLINE: MŠK Žilina - FC Kodaň (mládežnícka Liga majstrov, osemfinále) Až na gólovú efektivitu. Zápas sa v riadnom hracom čase skončil výsledkom 1:1 a na pokutové kopy postúpila do štvrťfinále Kodaň.

Sauer sa nepoložil Sú zápasy, počas ktorých sa fanúšikovia pozerajú na hodinky už v polovici prvého polčasu a nevedia sa dočkať, kedy sa to utrpenie skončí.

A potom sú také, keď deväťdesiat minút ubehne ako nič a každý by privítal aj tretí polčas, lebo sa na to jednoducho dobre pozerá. Stretnutie medzi Žilinou a Kodaňou muselo baviť divákov.

Domáci sa prezentovali moderným a behavým futbalom, boli dôraznejší v osobných súbojoch, vysokým presingom nedali dýchať hosťom, ktorí mali problém vyjsť z vlastnej polovice ihriska. Nad všetkými vyčnieval Mário Sauer, ktorý už v úvode zápasu vybojoval pre Žilinu pokutový kop. Kopol ho však nepochopiteľne laxne, brankár loptu bez problémov chytil a o niekoľko minút sa Kodaň ujala vedenia. Mnohé tímy by sa po takom úvode položili. Žilina bojovala ďalej a už v desiatej minúte vyrovnala. Gól dal po výbornom centri Basiroua Badjieho práve Sauer.

„Majo je mentálne výborne nastavený na futbal. Vedel som, že ho to nerozhádže, aj keď sa to stalo v prvej minúte. Vedel som, že to na ňom nezanechá stopy,“ vravel o svojom hviezdnom hráčovi tréner Žiliny Ivan Belák. „Mário Sauer je veľký hráč,“ uznal jeho kvality aj kouč hostí Morten Bisgaard. 19-ročný záložník už pravidelne nastupuje za Žilinu v Niké lige a proti Kodani bol na nezastavenie. Sauer pútal pozornosť rýchlosťou i futbalovou technikou, ale nebol jediným ťahúňom domácich. V prvom polčase narobil hosťom veľa problémov na ľavej strane Badjie, aktívne hral Samuel Šamaj, vôbec sa nešetril Vladimír Vaľko. Výborné výpady mal na pravej strane Timotej Hranica: obranca Kodane sa stále díval dopredu a on už bol dávno za ním.

Vypadol lepší tím Zápas mal náboj, tempo, emóciu. 10 785 divákov na tribúnach vytvorilo pozitívnu atmosféru. Ak Žilina získala loptu a vyrazila do útoku, tribúny reagovali a poháňali domácich vpred. Ak diváci začali spontánne rytmicky tlieskať, hráči reagovali a napriek kŕčom a únave búšili do súpera. Takto by mala vyzerať tá pravá symbióza medzi tímom a fanúšikmi.

Lenže to všetko nestačilo. Herná dominancia Žiliny nepriniesla druhý gól. „Mali sme veľa šancí, ale asi by sme ani do rána nedali gól,“ vravel brankár Jakub Badžgoň. Prišiel jedenástkový rozstrel a v ňom triumfovali hostia. Premenili všetky štyri jedenástky, kým u Žilinčanov trafil Vaľko v druhej sérii žrď a vo štvrtej sérii chytil brankár hostí strelu Vuka Atanasijeviča. Desaťtisícový dav stíchol. Na žilinskom štadióne bolo počuť len radostné výkriky hostí. „Chceli sme to rozhodnúť v riadnom hracom čase, lebo potom je to lotéria. Dnes vypadol lepší tím. Počas celého zápasu sme boli aktívnejší, vysoko sme prestrieľali súpera. Chalani to odmakali, oddreli, ale nebolo nám súdené dať ten gól,“ zhodnotil zápas tréner Žiliny Ivan Belák.