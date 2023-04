Neprehrávajú a atakujú post lídra. Čo bude od leta však nevedia

Mimoriadne úspešne vstúpili futbalisti Spišského Podhradia aj do jarnej časti Majstrovstiev regiónu – IV. liga Východ.

Keďže na prvé miesto strácajú len tri body, je to výborná východisková pozícia. O to viac, že po najbližšom stretnutí proti Medzilaborciam privítajú aktuálneho lídra zo Starej Ľubovne.

Rozbehnutých Spišiakov čaká najbližšie porcia troch domácich stretnutí v rade. Do konca sezóny zostáva ešte osem kôl, pričom pred vlastnými fanúšikmi sa predstavia až päťkrát.

Farma? Šli do toho s obavami

„Aj keď každý z nás si je toho vedomý a trochu už poškuľujeme na najvyššie priečky, najdôležitejší je vždy najbližší zápas. Na ten sa snažíme čo najlepšie pripraviť a zvládnuť ho,“ zdôraznil Tomáš Komara.

„Obsadenie líderskej pozície sa menilo. Najlepší káder má po zimnom doplnení asi Stará Ľubovňa. Máme voči nej rešpekt, netají sa postupovými ambíciami. My budeme spokojní, ak skončíme do tretieho miesta. Nech sa to rozhodne na ihrisku,“ želá si jeho otec.