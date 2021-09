Tréner Brazílie o zrušenom šlágri: Argentínčanom chýba rešpekt

Cristiano Romero, Giovani Lo Celso i Emiliano Martinez nastúpili do zápasu v základnej zostave hostí.

Problém spôsobila štvorica argentínskych hráčov z britských klubov, ktorá podľa brazílskych úradov uviedla pri vstupe do krajiny nepravdivé informácie.

"Férové by bolo rešpektovanie zákonov. Férové rozhodnutie by bolo dať na prvé miesto zdravie ľudí. Férové rozhodnutie je také, podľa ktorého je šport dôležitý, ale zdravie je ešte dôležitejšie. Zákony sú nad futbalom. Želám si, aby sa zápas uskutočnil, no potrebujeme zákony a ich rešpektovanie. Futbal nie je nad tým," vyhlásil Tite.