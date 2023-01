Z Nigérie, cez Slovensko, do Dubaja. Cobnan vysvetlil svoj odchod do Ruska

Po dovolenke strávenej doma v Nigérii sa vrátil späť na Slovensko. Po niekoľkých tréningoch zamieril do Dubaja, kde sa podrobil lekárskej prehliadke. Až následne odcestuje do Ruska.

Odchod do krajiny, ktorá rozpútala vojnu na území Ukrajiny, teda priamo za slovenskými hranicami, si vyžiadal niekoľko emotívnych reakcií od fanúšikov. Cobnan pri vysvetľovaní svojho kroku poukázal hlavne na dva aspekty.

„Je to pre mňa nová výzva, nakoľko to je iná krajina, iná mentalita, väčšia konkurencia. To, že si ma vybral práve ruský klub je citlivá téma, ale ja sa pozerám len na to, že je to šanca, aká už nemusí prísť. Je to výhodné ako pre mňa, tak aj pre Podbrezovú,“ poznamenal Cobnan.