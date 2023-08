Žiline zarobil milióny, oživoval ho Weiss. Dvojmetrový zjav žiaril, ale mal skrytú chybu

Ihneď po príchode do MŠK Žilina pôsobil Momodou Ceesay ako zjavenie.

ŽILINA. Má dlhočizné ruky a ešte dlhšie nohy. Narodil sa na Štedrý deň a dorástol až do výšky takmer dvoch metrov.

Je to už trinásť rokov, čo sa slovenský klub naposledy prebojoval do skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov. Dokázala to práve Žilina.