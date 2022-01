Salah si v Liverpoole pýta vyšší plat. Nežiadam nič šialené, bráni sa hráč

Podľa britských médií Salah žiada týždenný plat vyše 300.000 libier (v prepočte cca 359.000 eur). To by výrazne zaťažilo platový rozpočet Liverpoolu a zároveň reprezentovalo výraznú zmenu v politike klubu, ktorý doposiaľ odmietal dávať lukratívne kontrakty hráčom s vekom vyšším ako 30 rokov.

Salah prišiel do anglického klubu v roku 2017 z AS Rím, v 165 ligových vystúpeniach v drese Liverpoolu nastrieľal 111 gólov. V tomto ročníku skóroval šestnásťkrát v 20 zápasoch a je na najlepšej ceste k zisku Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca Premier League, ktorú by dostal už tretíkrát v priebehu piatich rokov.

"Chcem v tíme zostať, no nie je to v mojich rukách. Je to v rukách predstaviteľov klubu. Oni vedia, čo chcem. Nežiadam žiadne šialené veci," povedal Salah pre magazín GQ.

"Hrám za Liverpool už piatu sezónu, poznám klub veľmi dobre. Milujem tunajších fanúšikov a oni milujú mňa. No každému je známa politika klubu. Je to čisto len na ňom," citovala agentúra AFP útočníka, ktorý momentálne reprezentuje svoju krajinu na Africkom pohári národov (APN) v Kamerune.