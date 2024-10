Dankovi syn kričal, že dá gól. Poslúchol ho a Michalovce ovládli derby plné zvratov

MICHALOVCE. Päť gólov, zvraty v skóre, parádny aj kuriózny gól a kvalitný zápas plný emócií prinieslo východniarske derby medzi Michalovcami a Košicami. Po víťazstve 3:2 sa napokon tešili domáci, ktorí vyhrali na vlastnom štadióne po piatich mesiacoch a po druhom víťazstve sezóny prerušili sériu troch prehier v rade a odlepili sa z dna tabuľky. Košičania naopak prvýkrát pod vedením trénera Romana Skuhravého prehrali a nenadviazali na predchádzajúce dve ligové a dve pohárové víťazstvá.

Ako na hojdačke

Domácim vyšiel parádne úvod zápasu. Už na konci tretej minúty otváral skóre Matúš Marcin. Jeho hlavičku po centri Alexandrosa Kyziridisa ešte košický brankár Dávid Šipoš vyrazil, ale na dorážku už bol krátky. Košičania síce pri snahách o vyrovnanie celý prvý polčas pálili slepými, ale predsa len sa z gólu tešili. VIDEO: Zostrih zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC Košice

Dobrým napádaním prinútili Francka Bahiho poslať malú domov, lopta na nerovnom teréne preskočila nohu o odkop snažiaceho sa brankára Muhameda Sahinoviča a dokotúľala sa až do bránky. Úvod druhého polčasu patril naopak hosťom. Na konci hodiny hracieho času brankár Šípoš poslal ďalší z dlhých výkopov na útočné tykadlá, Ioannis Niarchos zvládol súboj so stopérom Polydefkisom Volanakisom a ešte nezištne prihral svojmu parťákovi Karlovi Miljaničovi, ktorý si otvoril strelecký účet v slovenskej lige.

Domácim stačilo na vyrovnanie osem minút. Vnútri šestnástky sa uvoľnil striedajúci Stanislav Danko a krásne vymietol pravú šibenicu košickej bránky. „Keď som v polčase striedal a išiel na ihrisko, syn zakričal, že tati dá gól,“ smial sa po zápase Danko, ktorému to proti Košiciam sype. Strelil jediný gól zápasu aj pri marcovom víťazstve v bojoch o záchranu v predchádzajúcej sezóne. VIDEO: Stanislav Danko a jeho gól v zápase Michalovce - Košice

Veľká túžba po víťazstve A po ďalších šiestich minútach šli Michalovčania opäť do vedenia. Po rohu Erika Pačindu do klbka hráčov vnútri košickej šestnástky Denys Taraduda sklepol loptu svojmu partnerovi z michalovskej obrany Volanakisovi a ten ju aj s dávkou šťastia poslal do siete. Uzavrel skóre zápasu a odčinil zaváhanie pred druhým gólom Košičanov.

„Bol to kvalitný zápas na ťažkom teréne. Hralo sa hore, dole, zápas mal plno zvratov, veľa emócií. Naša túžba po víťazstve bola veľká. Pri víťaznom góle sme mali aj trochu šťastia, ale verím, že sa k nám už teraz prikloní a najmä si začneme viac veriť. Lebo aj dnes v niektorých fázach som na hráčoch ten strach videl. Snáď nám to pomôže k tomu, aby si hráči verili za každého stavu, či vyhrávame, či prehrávame. Ale sme šťastní, verím, že to prvé domáce víťazstvo po piatich mesiacoch prišlo vhod a že nás to nakopne k tomu, aby sme zápasy vedeli zlomiť na našu stranu. Lebo v tých predchádzajúcich sme nehrali zle, ale nezvládali sme ich výsledkovo,“ hodnotil zápas tréner Anton Šoltis. Prišiel, vyhral a dá si pivo Osobitný náboj malo derby pre skúseného Erika Pačindu, ktorý sa len pred troma mesiacmi ako kapitán rozlúčil s FC Košice v priateľskom zápase s AS Rím.

Na trávnik vybiehal ako tradične do druhého polčasu, keď striedal nestarnúceho Igor Žofčáka. „Motivácia bola obrovská. Všetci sme chceli vyhrať. Už pred zápasom som povedal, že prídem z Košíc, vyhráme a potom sa vrátim domov a dám si pivo. Splnilo sa to, a je to fantázia. Mali sme dobrý vstup do zápasu, dali sme gól. Potom sme im gól darovali a to ich možno trochu postavilo na koňa. Ale makali sme ďalej. Takto má vyzerať derby,“ neskrýval radosť Pačinda.

Ako priznal, hodinu či dve zápasom si začal uvedomovať proti komu ide hrať. „Strávil som v Košiciach pekných tri a pol roka s postupom do ligy. A keď som prišiel na ihrisko, tak tam tie emócie boli. Veľmi som chcel vyhrať, čo sa podarilo. Som rád aj za chlapcov aj trénerov, lebo veľmi sme tieto tri body do tabuľky potrebovali. Verím, že ich potvrdíme aj v ďalších zápasoch.“

Nahnevaný Krivák: Mali sme vyhrať Hnev a sklamanie na druhej strane vôbec neskrýval košický stopér Ján Krivák. „Sme nahnevaní a mrzí nás to. Prišli sme sem vyhrať. Ťažko sa na takom ihrisku ako je tu hrá. Je najhoršie v lige. Ale na to sa nechcem vyhovárať. Mali sme to jednoducho uzavrieť na 1:3 a bolo by po zápase.“ Najviac ho hnevalo, že si zápas prehrali vlastnými chybami. „Pred ich druhým gólom sme sa tam zbytočne odsúvali, hoci je pravda, že to trafil parádne. Pri treťom sa po rohu my ponúkame, kto loptu odkopne, a nakoniec dostaneme gól. Také prehry ma veľmi štvú, lebo sme tu dnes jednoducho prehrať nemali.“ Odzrkadlený stav mužstva Tréner Roman Skuhravý by si rád takéto zápasy ako fanúšik a možno aj tréner užíval každý týždeň.

„Ten zápas mal z môjho pohľadu všetko, emócie aj kvalitu. Ale futbal sa hrá na góly a domáci ich dali viac. Všetky inkasované góly boli spojené s tým, s čím sa trápime aj na tréningu, slabá aktivita a strach vyriešiť niečo individuálne v ťažkom postavení. So šťastím sme sa dostali k vyrovnaniu a na začiatku druhého polčasu sme sa po veľmi dobrej hre dostali do vedenia a mali sme tam ešte niekoľko situácií, ktoré sme mali vyriešiť lepšie. A ako to vo futbale býva, domáci to využili a išli za víťazstvom. Oba ich góly sa mi nepáčili, lebo im predchádzali prepadnutie lopty a zvláštna reakcia mojich hráčov,“ hľadal Skuhravý príčiny svojej prvej prehry na lavičke Košíc. Neudržanie vedenia a prehra podľa Skuhravého odzrkadľujú stav mužstva, ktoré do Michaloviec pricestovalo bez zraneného kanoniera Žana Medveda a už v prvom polčase prišlo o Szilárda Bokrosa, ktorý predtým odohral výborné zápasy. „Naše chyby aj nezvládnutie niektorých situácií súvisia aj s tým, v akom stave je momentálne mužstvo kondične. Ešte nemá na to, aby odohralo tri zápasy behom siedmich dní.“

