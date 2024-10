Tomič cestoval na zápasy Ligy národov spoza polárneho kruhu. Zastal sa Pekaríka

"Čas na ihrisku v Slavii by nebol taký, aký by si obe strany predstavovali a preto sme v lete akceptovali ponuku na hosťovanie z Bodö/Glimt.

V prvom rade to tu však stále spoznávam. Veľká výhoda je, že v Nórsku všetci vedia po anglicky a snažia sa mi veci vysvetľovať. Je to pre mňa dobrá skúsenosť do života," vravel Tomič na nedeľnom zraze reprezentácie pred zápasmi Ligy národov so Švédskom a v Azerbajdžane.

Tomičov klub na európskej scéne

Bodö/Glimt sa okrem domácej scény darí aj v Európskej lige. Zarezonovalo najmä jeho víťazstvo 3:2 nad FC Porto, minulý týždeň si nórsky zástupca pripísal ďalší bod po bezgólovej remíze na pôde Royale Union Saint-Gilloise.