Pričinil sa o senzáciu Liptákov. Bývalý ligista sa stará o bazény a exceluje na dedine

Bol súčasťou historického úspechu Liptovského Mikuláša, s ktorým postúpil do najvyššej súťaže. MICHAL JANEC (32) si zahral tiež v Ružomberku, Liberci či neslávne známych Borčiciach. Profesionálnu kariéru mu prerušilo vážne zranenie kolena, no na futbal nezanevrel. Aktuálne oblieka dres piatoligovej Závažnej Poroby, s ktorou zimuje na prvom mieste V. ligy Sever SsFZ.

V článku sa dočítate Od trénerov dostal deväť hlasov. Čakal to?

Prečo sa rozhodol pre Závažnú Porubu?

Ako s Liptovským Mikulášom postúpil do ligy? Čo bola novinárska kačica?

Prečo v Liberci skončil? Čo ho sklamalo?

Fraška v Borčiciach. Čo ho však teší?

Aký je život futbalistu na Slovensku? Prečo mnohí nemajú všeobecný rozhľad?

V ankete Jedenástka jesene V. ligy Sever SsFZ ste dostali deväť hlasov. Čakali ste to? Na jeseň ste podľa trénerov patrili medzi najväčšie persóny súťaže.

Poviem pravdu, veľmi som to nesledoval. Ako som skončil s profesionálnym futbalom, sústredím sa na iné veci. Futbal beriem ako zábavu a odreagovanie sa. Nerobím na seba žiadny tlak. Po jesennej časti ste na prvom mieste tabuľky. Spokojnosť? Vôbec som to nečakal. Chceli sme sa hlavne zohrať, pretože v minulej sezóne sme začali hrať v novom zložení. Posilnili nás bývalí hráči Liptovského Mikuláša Martin Baran, Lukáš Bielák a všetko vyšlo nad očakávania. V kabíne vznikla veľmi dobrá partia a tri, štyri kolá pred koncom sme si začali uvedomovať, čo môžeme dosiahnuť. Nakoniec sa nám to podarilo.

Opierali ste sa o individuálne výkony skúsených hráčov? Vďaka tomu slávite úspech? Tak by som to nepovedal. V Závažnej Porube je všetko založené na výbornom kolektíve, ktorý drží pokope. Naše prvé miesto je zásluhou celého mužstva. Áno, máme v tíme Adriána Kondulu, ktorý strelil na jeseň dvanásť gólov. Všetci sme však ťahali za jeden povraz a to bolo najdôležitejšie.

Liptovská Štiavnica na vás stráca jeden, Rosina tri body. Koho vnímate ako najväčšieho konkurenta v boji o postup? Začal by som z opačnej strany. V súťaži nie je jeden slabý súper, takmer všetky zápasy boli vyrovnané, vždy sa to lámalo v druhom polčase. Veľa záležalo na skúsenostiach, vyhrával ten, kto robil menej chýb. My sme sa prezentovali agresívnou a aktívnou hrou, čo robilo súperom problémy. Dostali sme ich pod tlak, donútili sme ich k chybám, vďaka čomu sme slávili úspech. V tomto móde chceme pokračovať aj na jar. Jarná časť bude oveľa dôležitejšia, veľa napovedia prvé zápasy. Aké budú vaše ambície? Kedy štartujete prípravu? Hoci sme na prvom mieste, som presvedčený, že mnohé tímy s nami nerátajú. Sú tu iní favoriti, ktorí sa netaja postupovými ambíciami. My však spravíme všetko preto, aby sme im to znepríjemnili. My budeme hrať svoju hru a čas ukáže, či na to máme alebo nie.

Nedovolím si tvrdiť, že vyhráme súťaž, to by bolo veľmi smelé. Rozhodne sa však o to pokúsime. Prípravu začíname koncom januára. Dôležité bude, aby mužstvo zostalo pokope, prípadne sa o jedného, dvoch hráčov posilnilo. Partia je základ. Vravíte, že sa pokúsite o víťazstvo. Ak sa vám to podarí, prejavíte záujem o vyššiu súťaž? Všetko záleží na funkcionároch, či by boli ochotní postúpiť o krok vyššie. Určite sa v tíme nájdu chalani, ktorí chcú vyhrať. Ak zostane partia pokope, možné je všetko. V jesennej časti ste strelili päť gólov. Na bývalého obrancu solídne číslo. Celý život som hral na ľavej obrane. Vždy ma to však ťahalo vpred. Teraz v nižšej súťaži som dostal viac voľnosti, hrám vyššie a dopadlo to celkom dobre. Takže som spokojný.

Prečo práve Závažná Poruba? Prečo obliekate dres práve tejto obce? Viacero sezón som odohral v spomínanom Liptovskom Mikuláši a Závažná Poruba je len kúsok od mesta. Po kariére som si preto hľadal niečo na okolí. Keď sa mi ozval tréner Eduard Mydliar, dlho som neváhal. Dostal som aj iné ponuky, ale nebola ani štipka, že by som ich prijal. Zaoberám sa úpravou bazénovej vody pre kúpaliská, plavárne a aquaparky. Práca je u mňa na prvom mieste.

Zaujímavé povolenie. Ako ste sa k nemu dostali? Otec dostal dobrú príležitosť, no on sa chcel venovať svojmu povolaniu. Brat mal v tom čase autonehodu a ja som si na futbale roztrhol krížny väz. Keďže som zostal bez zmluvy, musel som sa pozerať iným smerom. Ako sa vraví, všetko sa pre niečo deje. Dnes môžem povedať, že zranenie kolena bolo to najlepšie, čo ma mohlo postretnúť. Pretože som si našiel povolenie, ktoré ma napĺňa.

Vašim najväčším úspechom je postup s Liptovským Mikulášom do najvyššej slovenskej súťaže. Ako naň spomínate? Bola to senzácia, na ktorú nikdy nezabudnem. V kabíne sa vytvorila skvelá partia, ktorá držala spolu a slávila úspech. Keď sme spečatili postup, bol to úžasný pocit. Z ligy boli odkopnutí hráči ako Richard Bartoš, Dragan Andrič, Ivan Kotora či Tomáš Gerát, no my sme postupom dokázali, že na to máme. Mali sme na to aj predtým, ale iní to nevideli... Ťažko to porovnávať, ale niečo podobné zažívam teraz v Závažnej Porube, kde sme takisto skvelá partia. Verím, že opäť zažijem úspech, prajem si to kvôli chlapcom, ktorým sa niečo podobné nepodarilo.

Michal Janec v drese Ružomberka. (Autor: TASR)

Keď ste s Liptákmi postúpili do ligy, písalo sa, že ste druhú ligu vyhrali ako poloprofesionáli. Nie je to pravda, bola to novinárska kačica. Okrem mňa a Ivana Kotoru sa všetci hráči venovali iba futbalu a mali zaň plat. Bolo to nafúknuté, pretože na futbal sme mali solídne podmienky. Bol to historický úspech, no Liptáci sa medzi elitou dlho neudržali. V čom bol problém? Začalo sa politikárčiť. Som presvedčený, že keby zostalo mužstvo pokope, v lige by hralo dlhšie. Spytovať svedomie si môžu ľudia, ktorí to zavinili.

Čo máte na mysli? Káder sa rozbil. Odišla kvalita a do klubu prišli chlapci, ktorí na to nemali. Ja sám som pred jarnou časťou reagoval odchodom. Povedal som, že už vôbec nebudem hrať futbal. Nakoniec som však ešte obliekol dres Dolného Kubína, s ktorým sme postúpili z tretej do druhej ligy, čo bol môj druhý futbalový úspech. Ešte predtým ste si zahrali za známy český klub FC Slovan Liberec. Kam by ste zaradili toto angažmán? Ako sa vám tam podarilo dostať? Áno, je to tiež jeden z mojich úspechov. Pôsobil som v MŠK Žilina, kde som mal byť nástupcom Štefana Leitnera. Do klubu však prišiel mladý zahraničný hráč, ktorý mal veľké kvality. Po telefonáte s agentom som sa preto rozhodol odísť. Vrátil som sa na hosťovanie do Liptovského Mikuláša, kde sa mi darilo. Stále som bol v zostave kola, čo si všimli v Liberci. Dostal som pozvánku do prípravy, ktorá začala už 2. januára. Svojimi výkonmi som si vypýtal miesto v tíme, no nakoniec na Liberec nemám najlepšie spomienky. Do klubu prišiel nový tréner, ktorý mi nedával šancu. V 5. kole som mal nastúpiť, no on na môj post postavil chalana, ktorý tam ani nehrával. Vtedy som pochopil, že to je môj koniec.

Bolo tam veľa aspektov, na základe ktorých som pochopil, že tam nebudem pokračovať. Podarilo sa mi hosťovanie v Ružomberku, kde som odohral osem, deväť vydarených zápasov. Na toto obdobie mám pekné spomienky.

Michal Janec (vpravo dole) v drese Liberca. (Autor: archív - MJ)

Zahrali ste si aj v neslávne známych Borčiciach, ktoré postúpili do druhej ligy, no nakoniec sa z nej odhlásili. Našťastie som zažil tú lepšiu éru, keď to v klube fungovalo. Do Borčíc som prišiel na jeseň, keď sme postupovali do druhej ligy. Na jar však prišli udalosti, o ktorých sa veľa hovorilo. V zime som to vycítil a keď nám prestali chodiť peniaze, z klubu som odišiel. Som rád, že som nebol súčasťou frašky, ktorá sa na jar odohrala. Je niečo, čo vás mrzí? Čo by ste v kariére urobili inak? V Liberci som sa mohol a mal presadiť. V tom čase som hral dobre a mal som na to. Dopadlo to však, ako to dopadlo. Čo sa týka života, znie to zvláštne, ale nič lepšie ako roztrhnutý krížny väz sa mi nemohlo stať. Zrazu pre mňa futbal nebol číslo jedna, začal som sa orientovať iným smerom a dnes mám prácu, ktorá ma napĺňa. Sú chalani, ktorí v mojom veku stále tlačia a chcú sa presadiť vo futbale. Úprimne im držím palce, aby sa raz vedeli zaradiť do života. Pretože to nie je ľahké.

Sú známe prípady, kedy hráči po kariére prepadli hazardu, alkoholu či dokonca drogám. Mnohí chalani nemajú všeobecný rozhľad a venujú sa hlavne futbalu. Vo voľnom čase chodia na kávu a hrajú videohry. Keď prídu do istého bodu, že s futbalom skončia, nevedia čo so sebou. Keby som mal dieťa a mám ho dať na futbal, ukázal by som mu aj jeho inú tvár. Dôležité je, aby sa chlapci orientovali aj na iný smer, aby vedeli aj niečo iné, ako len hrať. Na Slovensku sú tri, štyri kluby, v ktorých sa hráči vedia zabezpečiť, ak teda rozmýšľajú. Ak však inde zarábate dvetisíc eur, to je veľmi málo. Ja som možno mohol hrať dlhšie na vyššej úrovni, no rozhodol som sa pre prácu a urobil som správne. V Závažnej Porube to nie je úroveň, akú som zažil, ale telo udržujem v pohybe, čo je najdôležitejšie. Teší ma, že sme super partia. Aj preto na jar spravíme všetko, aby sme naplnili naše ciele.

Tabuľka V. ligy Sever SsFZ