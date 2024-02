Michalovce si nepripúšťajú, že vypadnú. Treba ukázať kvalitu, vyzýva Struhár

"Jednoznačne sa chceme zachrániť a ideme pre to urobiť všetko. To je prvý cieľ. Ten druhý je, aby sme čo najskôr získali víťazstvo. Ide o reprezentáciu mesta Michalovce. Kvalita v kádri je, len to treba ukázať.

Naopak, s vedením sa na novej zmluve do konca sezóny dohodol slovinský brankár Žiga Frelih a kontrakt do leta 2025 podpísal útočník Matúš Marcin, ktorý na jeseň strelil šesť gólov. K dispozícii je už aj kapitán Igor Žofčák, ktorý si v septembri zlomil kľúčnu kosť a odvtedy pauzoval.

Ako spomínal tréner Struhár, chceme udržať ligu. Kvalita tu je, ak budeme robiť to, čo máme, neobávam sa o úspechy. Verím, že to príde už v prvom zápase jari túto sobotu v Podbrezovej. Musíme držať ako mužstvo a ísť spoločne za svojím cieľom."

Žofčák sa nevie dočkať návratu na súťažné trávniky, je pripravený nastúpiť aj od úvodu: "Konečne som medzi chalanmi. Čakanie bolo veľmi dlhé, o to je to horšie, keď len sedíte na tribúne a nemôžete pomôcť. Som rád, že som späť.

Podľa predsedu predstavenstva klubu Jána Sabola nie je káder ešte úplne uzavretý: "Dovolím si povedať, že pracujeme na príchode rozdielového hráča do stredu poľa, doslova chalana, ktorý je z inej galaxie. Zároveň by to bola mediálna senzácia. Ale zatiaľ sa to nepodarilo zrealizovať. Je ešte možno jedno miesto otvorené, kam by sme niekoho získali.

V podstate je súpiska hotová a pripravená na úlohu, ktorá je jasne zadefinovaná – 10. miesto. Ani si nepripúšťam, že vypadneme. Dvadsať rokov som pri futbale. Z historického hľadiska sme pre Michalovce dosiahli veľké úspechy. Vypadnutie po deviatich rokoch by bolo obrovským sklamaním."

V zimnej príprave odohrali Michalovčania päť stretnutí, v ktorých dosiahli vyrovnanú bilanciu. Najskôr remizovali v maďarskej Kisvárde 1:1, následne zdolali doma druholigové Humenné 4:0 a víťazstvom začali aj sústredenie v Turecku, kde vyhrali nad kazašským FC Kyzylžar 3:1 aj zásluhou dvoch gólov Žofčáka.

Na záver dvakrát prehrali s ukrajinskými tímami, s Obolonom Kyjev 1:4 a v generálke na ligu s FC Čerkasy 1:2.