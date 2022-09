Calzona mu dal chrobáka do hlavy. Rusnák sa teší na premiéru v národnom tíme

BRATISLAVA. Slovenský futbalista Matej Rusnák je jeden z troch nováčikov v reprezentačnej nominácii trénera Francesca Calzonu na septembrové zápasy Slovenska v Lige národov 2022/2023 proti Azerbajdžanu a Bielorusku. Dvadsaťtriročný pravý obranca klubu MŠK Žilina ešte nikdy nebol na zraze národného tímu, nehral ani v mládežníckych výberoch. "Keď vyšla nominácia, nemal som v ruke telefón. Potom mi začal vyzváňať a pochopil som, že to prišlo. Následne som si pozrel tlačovú besedu trénera," povedal Rusnák pre oficiálny web Fortuna ligy.

"Teší ma, že vie, kto som. Z jeho slov bolo vidieť, že sledoval naše zápasy a pozná moju hru. Vyjadril sa, že sa mu páčila, čo je pre mňa plus. Tréner povedal, že je len na mne, ako sa ukážem v tréningoch a zápasoch. Dal mi chrobáka do hlavy a poriadne ma namotivoval. Urobím všetko, aby som ho zaujal," doplnil levický rodák na margo svojej premiéry v nominácii slovenskej reprezentácie. Prvýkrát sa do nej dostal aj jeho klubový spoluhráč Dávid Ďuriš a bývalý "šošon" a teraz hráč Dunajskej Stredy Miroslav Káčer. Rusnák sa teší na stretnutie s najlepšími slovenskými futbalistami, najviac na Matúša Bera, s ktorým v minulosti pôsobil v AS Trenčín. "Chcem zo seba ukázať to najlepšie. Samozrejme, bol by som veľmi šťastný, ak by som mohol vybehnúť na ihrisko v slovenskom reprezentačnom drese, no vážim si už príležitosť byť súčasť kolektívu v národnom tíme a spoznať chalanov, ktorých som ako malé dieťa sledoval v televízii. Splnil sa mi sen. Teraz sa chcem malými krôčikmi dostať do povedomia fanúšikov slovenského futbalu," skonštatoval.

Autor troch gólov v 71 dueloch vo Fortuna lige tvrdí, že pozvánku do reprezentácie si zaslúžil tvrdou prácou. "Verím, že to môže byť inšpirácia pre hráčov, ktorí nie sú vyslovene talentovaní, aby sa na futbal nevykašlali. Aj ja som poznal veľmi veľa chalanov, ktorí mali obrovský talent, no s postupom času sa z nich stali priemerní hráči, niektorí sa dokonca futbalom ani neživia. Vždy ma to veľmi mrzelo. Ja tvrdím, že priveľa talentu môže niekedy aj uškodiť, pretože každý od vás veľa očakáva. Ak by som to mal vyjadriť rečou čísel, talent robí podľa môjho názoru maximálne dvadsať percent," myslí si Rusnák.