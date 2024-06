Koniec po 13 rokoch. Borussiu Dortmund opúšťa ikona klubu

BERLÍN. Nemecký futbalista Mats Hummels ukončil svoje pôsobenie v Borussii Dortmund. Informovala o tom agentúra DPA.

Tridsaťpäťročný obranca pôsobil v tíme od roku 2008 do 2016. V roku 2019 sa do klubu vrátil z Bayernu Mníchov. Hummels nefiguruje v zostave Juliana Nagelsmanna na ME v Nemecku.

"Borussia Dortmund a obranca Mats Hummels ukončili vzájomnú spoluprácu po viac ako 13 rokoch.

K tomuto rozhodnutiu sme dospeli po rozhovoroch, ktoré sa v priebehu týždňa uskutočnili medzi výkonným riaditeľom pre šport Larsom Rickenom, športovým riaditeľom Sebastianom Kehlom a Matsom Hummelsom," uviedol klub vo vyhlásení.