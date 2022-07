Bayern získal 17-ročný talent. Nagelsmann: Môže byť svetová trieda

Nádejný útočník prestúpil zo Stade Rennes, ktorý za hráča zinkasuje 30 miliónov eur. Tel mal s Rennes kontrakt platný do roku 2024. Bayern nešpecifikoval dĺžku kontraktu ani prestupovú čiastku.

MNÍCHOV. Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov v utorok podpísal zmluvu so 17-ročným francúzskym tínedžerom Mathysom Telom.

"Je to veľmi mladý talentovaný hráč. Môže hrať na mnohých pozíciách, v strede útoku, na krídle... Je veľmi rýchly, silný, dobre si bráni loptu,“ povedal tréner Bayernu Julian Nagelsmann.

Kouč Bavorov povedal, že francúzsky mladík neprichádza ako priama náhrada za poľského kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý zamieril do španielskeho FC Barcelona.

Priznal však, že Tela kúpili preto, že jedného dňa môže byť jeden z najlepších útočníkov na svete.

"Vždy sa snažíme nájsť dobrých mladých talentovaných hráčov, ktorí by sa mohli rozvíjať na hráčov svetovej triedy. On by mohol byť jedným z týchto hráčov,“ dodal Nagelsmann.