Čakal na štart v La Lige. Slovenský talent sa nepríjemne zranil

„Šviderský je hráč, ktorý bol v dynamike prvého tímu, hoci hral za Almeriu B. Urobil veľa krokov, aby debutoval za prvý tím, no zatiaľ sa mu to nepodarilo,“ uvádza dalmeriasad.com

Ponúkli mi výbornú zmluvu, ktorá sa ťažko odmietala. Najpodstatnejšia je to, že budem súčasťou mužského futbalu. Súčasťou prvého tímu klubu z najvyššej súťaže. Verím, že dostanem, čo najviac šancí,“ uviedol Martin Šviderský pre Sportnet v lete po prestupe do Almerie.

Dôležitý je aj balans medzi futbalovým a bežným životom. Almeria postúpila do najvyššej súťaže, čo svedčí o jej úrovni. Španielska liga je druhá najlepšia na svete. Almeria, ako nováčik bude bojovať o udržanie medzi elitou.

Tréner hlavného tímu Almerie ľutuje zranenie slovenského reprezentanta do 21 rokov. Vyzdvihol jeho tvrdú prácu a každodennú oddanosť v tréningoch.

Aktuálna hodnota Šviderského podľa špecializovaného nemeckého portálu transfermarket.com je 600-tisíc eur.

„Viem, že to nebude ľahké. Je to prvá španielska liga a prídem do zohraného tímu. Partia týchto chlapcov predsa vyhrala druhú španielsku ligu, čo je tiež výborná súťaž. Neočakávam, že budem ihneď nastupovať v základnej zostave. Viem, že ma čaká dlhá cesta. Všetko je na mne.

Budem makať na tréningu aj mimo neho, aby som sa chopil hneď prvej šance. Ak sa nemýlim, mám celú sezónu na to, aby som sa stal najmladším Slovákov, ktorý nastúpil v španielskej lige. Je to jeden z mojich cieľov. Napísať takto trošku históriu,“ dodal v júli 2022.